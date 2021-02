Ferrari kondigt Le Mans Hypercar-project aan voor 2023

Ferrari keert in 2023 terug op het hoogste niveau in de lange afstands-racerij. De beroemde Italiaanse autofabrikant lanceert namelijk een Le Mans Hypercar-project. De ontwikkeling van de bolide voor deze nieuwe topklasse in het World Endurance Championship is reeds begonnen.

Ferrari was in 1973 voor het laatst actief op het hoogste niveau van wat toen nog het World Sports Car Championship heette. In de tussentijd heeft het Italiaanse merk de endurance racerij zeker niet links laten liggen. In de GT-klasses is Ferrari altijd vertegenwoordigd geweest, met meerdere overwinningen tot gevolg.

Nu richt Ferrari zich voor 2023 weer op de koningsklasse van het WEC. Ferrari-president John Elkann: "In meer dan zeventig jaar in de autosport, op circuits over de hele wereld, hebben we onze sports cars naar overwinningen geleid door middel van technologische oplossingen."

"De innovaties die op de circuits hun intrede doen, vertalen we naar onze straatauto's. Dat maakt elke bolide van Ferrari zo bijzonder. Met het nieuwe Le Mans Hypercar-project bevestigt Ferrari nogmaals haar sportieve toewijding en de vastberadenheid om een hoofdrol te vertolken in de grootste autosportevenementen wereldwijd."