Tweevoudig kampioen Gil de Ferran op 56-jarige leeftijd overleden

IndyCar-kampioen en Indy 500-winnaar Gil de Ferran is plots op 56-jarige leeftijd overleden. Volgens Associated Press zou de Braziliaan overleden zijn aan een hartaanval tijdens een wedstrijd met zijn zoon in The Concours Club in Florida.

De Ferran koos voor een carrière in de Verenigde Staten na verschillende opstapklasses in Europa. In Amerika veroverde hij het IndyCar-kampioenschap - toen nog onder de naam CART - in 2000 en 2001 voor het team van Penske. In 2003 zegevierde de in Parijs geboren coureur tijdens de Indianapolis 500. Na twee jaar in de Amerikaanse Le Mans Series te hebben vertoefd in 2008 en 2009, hing de Braziliaan zijn helm aan de wilgen.

Hij besloot om teameigenaar te worden in de IndyCar. Voorafgaand aan het seizoen van 2010 fuseerde de Ferran zijn team met Luczo Dragon Racing, een team opgericht door Jay Penske, de zoon van de Ferran's voormalige baas Roger Penske, en Steve Luczo, een succesvolle technologieleider en raceliefhebber. Het nieuwe team kreeg de naam de Ferran Dragon Racing en dat was de realisatie van de Ferran's ambitie om terug te keren naar de IndyCar.



Vele steunbetuigingen over de hele wereld passeren de revue als reactie op het overlijden van De Ferran, waaronder ook een bekende van de Braziliaan, Zak Brown. ''Ik ben geschokt en er kapot van om te horen van het verlies van onze geweldige vriend en teamgenoot. Ik heb over de hele wereld met Gil geracet en heb hem enkele van de grootste races zien winnen. Hij is al meer dan 20 jaar een geweldige vriend en zal enorm gemist en nooit vergeten worden. Mijn diepste medeleven aan zijn familie. RIP Gil. De volgende overwinning is voor jou!''

Everyone at McLaren Racing is shocked and deeply saddened to learn we have lost a beloved member of our McLaren family.



We send our deepest condolences to Gil de Ferran's family, friends and loved ones. — McLaren (@McLarenF1)