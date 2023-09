Dixon wint chaotische slotrace op Laguna Seca

Scott Dixon sloot het seizoen 2023 in stijl af met een de zege in de chaotische slotrace op Laguna Seca. Scott McLaughlin werd tweede en kervers kampioen Alex Palou maakte het podium compleet. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout werd de dupe van een aanrijding en eindigde in het achterveld op P18.

De seizoensfinale op Laguna Seca was een en al chaos door de vele incidenten en neutralisaties. Het begon direct in de eerste bochten waar McLaughlin en Dixon ook betrokken bij waren. McLaughlin werd het grind opgedwongen, terwijl Dixon een drive-thru-penalty kreeg nadat de Nieuw-Zeelander de schuld kreeg voor de botsing met VeeKay. Toch konden Dixon en McLaughlin zich terug knokken door de vele onderbrekingen waar uiteindelijk Dixon met de winst van door ging.

"Credits voor dit team", zei Dixon. ‘Ze voeren het hele jaar al zo uit [met de strategie]. In het begin kregen we te maken met wat chaos. Ik was het absoluut niet eens met de straf maar ik heb nog niet alles gezien. Maar ik kon nergens heen. Maar we hebben gewonnen; dat is het enige dat telt. We hebben gewonnen."