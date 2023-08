Kirkwood wint in Nashville van McLaughlin na tactisch schouwspel

De Big Machine Music City Grand Prix is na een tactisch schouwspel en flinke chaos in de slotfase winnend afgesloten door Kyle Kirkwood. De Andretti-coureur was lange tijd in gevecht met Scott McLaughlin om de zege. De Andretti-coureur pakte zijn tweede winst in 2023 na Long Beach. Alex Palou deed goede zaken in zijn jacht naar zijn tweede titel met een derde plek.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout reed een fantastische wedstrijd en was continu in de top tien te vinden op het hobbelige stratencircuit. Maar na een incident en een straf kon de Ed Carpenter Racing-coureur het vergeten. P14 is achteraf gezien een schrale troost.

Samenvatting

McLaughlin vanaf pole leidt het veld na het zwaaien van de groene vlag. Alle deelnemers komen zonder kleurscheuren door de eerste ronde heen.

VeeKay vanaf P19 duikt meteen naar binnen om over te stappen naar een alternatieve strategie. De Ed Carpenter Racing-coureur wisselt naar de harde band om vanuit vrije lucht veel posities goed te maken.

In ronde dertien begeeft de achtervleugel van David Malukas. De Amerikaan houdt met de nodige moeite zijn wagen uit de muur en parkeert zijn bolide bij een uitloopstrook. De Dale Coyne Racing-rijder heeft teveel schade en valt uit. De Safety Car moet voor de eerste keer in actie komen.

Early end to the day after rear wing damage for @malukasdavid.



馃摵: ___Escaped_link_64d00a36d2b65___ & ___Escaped_link_64d00a36d2b66___ ___Escaped_link_64d00a36d2b67___ // ___Escaped_link_64d00a36d2b68___ pic.twitter.com/TqXQczx7kH — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_64d00a36d2b6a___

Bij de herstart ligt VeeKay in de top tien en gaat drie dik op hoge snelheid over de brug heen. De Hoofddorper schiet twee plekken naar voren en ziet de top vijf voor zijn neus.

Colton Herta heeff een dramatische hervatting na het zwaaien van de groene vlag. De Andretti-coureur verliest het momentum en veel coureurs kunnen de Amerikaan passeren.

Taking bumper-to-bumper traffic to a whole 'nother level for @ColtonHerta. 馃槵



馃摵: ___Escaped_link_64d00a36d2b6c___ & ___Escaped_link_64d00a36d2b6d___ ___Escaped_link_64d00a36d2b6e___ // ___Escaped_link_64d00a36d2b6f___ pic.twitter.com/Vd3cRDsEm2 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_64d00a36d2b71___

Nadat coureurs voor VeeKay naar binnen gaan, rijdt de Nederlander tijdelijk op P2. Vlak daarna maakt hij zijn tweede stop en komt net buiten de top vijf op de baan. Zijn tactiek werpt zijn vruchten af.

Polesitter McLaughlin aast op zijn tweede overwinning van 2023. Daarvoor moet de Nieuw-Zeelander Romain Grosjean voorbij die zijn huid duur verkoopt.

A little wiggle from @RGrosjean and @smclaughlin93 is up to P2!



馃摵: ___Escaped_link_64d00a36d2b74___ & ___Escaped_link_64d00a36d2b75___ ___Escaped_link_64d00a36d2b76___ // ___Escaped_link_64d00a36d2b77___ pic.twitter.com/JLM1Fm4uMs — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_64d00a36d2b79___

McLaughlin is nu op jacht naar Kyle Kirkwood die vanaf P8 zich knap naar de koppositie wist te rijden. De Penske-rijder heeft zijn conculega in zijn vizier.

Ondertussen heeft VeeKay op P7 veel druk van achteren. Alexander Rossi wil de Nederlander voorbij op de 'hobbelige' brug. VeeKay verdedigt aan de binnenkant. Bij het aanremmen raken ze elkaar en schiet VeeKay door. Rossi houdt schade over aan het gevecht. De wedstrijdleiding geeft VeeKay de schuld van het incident en hij krijgt een drive-thru-penalty. Een dijk van een wedstrijd valt uiteen.

.@rinusveekay was penalized for avoidable contact after this contact with @AlexanderRossi.



馃摵: @nbc & @peacock ___Escaped_link_64d00a36d2b7e___ // ___Escaped_link_64d00a36d2b7f___ pic.twitter.com/3rRm1y082Z — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) ___Escaped_link_64d00a36d2b81___

Kirkwood heeft een ruime marge en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Maar zoals 2021 en 2021 bewees kan alles in Nashville nog gebeuren. In 2023 is dit niet anders. Debutant Linus Lundqvist knalt 10 ronden voor het einde in de muur na een prima eerste race. De tweede neutralisatie is een feit en de spanning vooraan is terug.

.@L_Lundqvist76 into the wall in his first NTT #INDYCAR SERIES race.



Full course caution is out with under 10 laps to go.#MusicCityGP // @MeyerShankRac pic.twitter.com/PjIrtDd3cD — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 6, 2023

Voor Alex Palou komt de onderbreking als geroepen. De kampioenschapsleider moet benzine sparen en met een full-course-yellow is dat de ideale manier om dat te doen. Zo blijft de Spanjaard zijn directe concurrentie voor.

De tweede herstart verloopt chaotisch omdat iedereen alles op alles zet voor een beter resultaat. Drie man zorgt voor een kleine opstopping en Herta zet zijn wagen in de barrière.

De wedstrijdleiding drukt op de rode knop. Alle coureurs komen in de pitsstraat met een formatielap en drie raceronden nog op de teller. De rijders mogen volgens de regels niks aan de auto's veranderen of banden verwisselen. VeeKay staat op dat moment vijftiende.

Kirkwood rijdt bij de derde herstart weg bij McLaughlin en geeft zijn eerste positie niet meer uit handen. VeeKay maakt nog een plaatsje goed en finisht als veertiende.