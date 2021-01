Gil de Ferran en McLaren Racing zijn uit elkaar

Gil de Ferran is niet meer in dienst bij McLaren. Het contract van de Braziliaan liep af en de Britse renstal heeft besloten om hem geen nieuwe verbintenis aan te bieden. De Indy 500-winnaar van 2003 fungeerde in 2018 nog als sportief directeur bij het Formule 1-team van McLaren.

Hij hielp Zak Brown om de equipe in de Formule 1 weer op poten te zetten. Vervolgens kreeg De Ferran de opdracht om de Indy 500-deelname in 2019 in goede banen te leiden, maar dat viel tegen. Vervolgens was hij verantwoordelijk voor de integratie tussen McLaren Racing en Arrow SPM in de IndyCar Series.

Nu de samensmelting tussen McLaren Racing en Arrow SPM voltooid is, zit zijn taak erop. Een woordvoerder van het team bevestigde aan Racer.com dat De Ferran de organisatie heeft verlaten. "Zijn contract is ten einde nadat hij de afgelopen anderhalf jaar succesvol bij Arrow McLaren SP heeft gewerkt."