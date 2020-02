Honda steekt stokje voor hereniging Andretti Autosport en Fernando Alonso

Fernando Alonso wil in 2020 weer deelnemen aan de Indianapolis 500, maar dat gaat hij niet doen bij Andretti Autosport. Een nieuwe samenwerking wordt tegengehouden door het hoofdkantoor van Honda.

De afgelopen weken werd Alonso, wiens contract als ambassadeur van McLaren eind 2019 afliep, nadrukkelijk in verband gebracht met een Indy 500-optreden voor Andretti. Dat team racet in de IndyCar Series met Honda-motoren. Volgens Racer.com zijn de gesprekken definitief stuk gelopen, nadat Honda Performance Development aan het hoofdkantoor in Tokio vroeg of de overeengekomen samenwerking naar buiten gebracht mocht worden. Dat had afgelopen week moeten gebeuren.

Dat is het uiteindelijk dus niet van gekomen, omdat Honda geen groen licht heeft gegeven voor de samenwerking. De exacte reden daarvoor is niet naar buiten gebracht, maar zonder twijfel heeft het te maken met de forse kritiek die Alonso in de afgelopen jaren geuit heeft tegenover Honda. Tussen 2015 en 2017 reed de tweevoudig wereldkampioen bij McLaren met Japanse motoren die niet goed presteerden en bovendien problemen met de betrouwbaarheid hadden.

Chevy-teams enige optie voor Alonso

Alonso heeft meermaals duidelijk gemaakt dat hij in 2020 graag deel wil nemen aan de Indy 500, om daar te kunnen gaan voor het voltooien van de Triple Crown. Dat voornemen blijft staan, maar nu moet hij daarvoor zoeken naar een team dat motoren afneemt bij Chevrolet. Team Penske en Ed Carpenter Racing hebben hun plannen voor de maand mei al zo goed als rond, dus een kans bij een van deze (sub)toppers lijkt ver weg.

Tegelijkertijd komt er bij Andretti Autosport dus weer een plekje vrij. Een van de namen die in de race lijkt voor zitje, is de Canadees James Hinchcliffe. Hij viel buiten de boot voor een heel seizoen racen in 2020, nadat Arrow McLaren SP ervoor koos om twee jonge talenten in te zetten in 2020. Hinchcliffe was tussen 2012 en 2014 al coureur van Andretti. Andere kandidaten zijn Stefan Wilson, Carlos Munoz en Oriol Servia.