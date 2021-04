Cassidy pakt in Rome eerste pole uit carrière

Nick Cassidy start in de tweede e-Prix van Rome vanaf pole. Het is voor de rookie zijn eerste poleposition in de Formue E--series. Nyck de Vries en Robin Frijns konden in listige omstandigheden niet imponeren tijdens de tweede kwalificatie van het weekend. De Vries start als achttiende en Frijns negentiende. De vierde ronde van het kampioenschap is vanmiddag om 13.04 Nederlandse tijd op Ziggo Racing of Eurosport.

Update

Door een gridstraf van André Lotterer schuiven De Vries en Frijns een plekje op. De Vries start zeventiende en Frijns begint als achttiende. De winnaar van gisteren, Jean-Eric Vergne, is te vinden op P20. Kampioenschapsleider Sam Bird vangt de race aan op de elfde positie.