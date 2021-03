Politiek schaart zich vol achter Formule E-race in Eindhoven

De kans bestaat dat Eindhoven op korte termijn de organisatie van een Formule E-race in de wacht sleept, mogelijk volgend jaar al. De stad in Noord-Brabant genoot reeds steun van de gemeente en de provincie, maar ook de landelijke politiek schaart zich vol achter het plan om de elektrische raceklasse naar Nederland te halen.

De demissionaire ministers Tamara van Ark (Sport), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), Bas van 't Wout (Economische Zaken) en de demissionaire staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) spreken in een gezamenlijke verklaring hun steun voor de kandidatuur van Eindhoven voor een Formule E-race uit.

Voorzitter van Stichting Formula-Eindhoven, Peter-Paul Laumans: "Namens onze organisatie kan ik zeggen dat ik ontzettend trots ben op de support van de Nederlandse overheid. We zijn bezig met iets unieks, iets dat nog nooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebben veel bedrijven en instellingen zich achter ons initiatief geschaard, het draagvlak is groot en nu dus ook uit Den Haag, dat is geweldig. Het is een bevestiging van het belang voor heel Nederland."

Peter Kentie, directeur citymarketing van Eindhoven365: "Natuurlijk levert een dergelijk evenement direct een grote financiële impuls op voor Eindhoven en de regio. Dat is mooi en belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is het dat we hiermee laten zien dat onze prachtige stad internationaal koploper is op het gebied van innovatie en technologie. Dat onze stad een grote rol speelt in vernieuwing en verduurzaming van de wereld. Deze race biedt een perfect wereldpodium waarop Eindhoven én Nederland kunnen laten zien waar we voor staan!"

Maarten van Wesenbeeck namens autosportbond KNAF tot slot: "De KNAF juicht de mogelijke komst van Formule E naar Nederland enorm toe. Formule E is de perfecte combinatie van topsport, innovatie en duurzaamheid. Drie thema’s die in het beleid van de KNAF de komende jaren prioriteit hebben. Een Formule E race in Nederland past tevens goed in de steeds groter wordende rol van Nederland en Nederlandse coureurs in de internationale kart- en autosport. De KNAF ondersteunt in een actieve rol vanzelfsprekend de aanvraag van Formula-Eindhoven en kan door de samenwerking de afgelopen periode met recht al zeggen dat zij alle vertrouwen heeft in de organisatie achter de aanvraag."