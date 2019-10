Frijns in middenmoot op eerste testdag, problemen bij De Vries

Nyck de Vries heeft weinig geluk gehad tijdens zijn eerste officiële testdag in de Formule E. De Nederlander kende grote problemen en kwam daardoor 's middags tot slechts drie ronden.

De Vries werd enkele weken geleden aangekondigd als een van de fabriekscoureurs van Mercedes, dat eveneens haar debuut maakt in de Formule E. Hij vergezelt Stoffel Vandoorne bij het team, maar op de eerste testdag in Valencia ging het niet goed bij de Nederlander. Hij viel in de ochtendsessie stil met een probleem en kwam vervolgens in de middagsessie ook maar drie ronden in actie.

Uiteindelijk vond De Vries zijn naam terug op de 21ste positie, slechts een plekje achter teamgenoot Vandoorne. De andere Nederlander in het deelnemersveld kreeg wel de kans om een fatsoenlijke indruk achter te laten en dat deed Robin Frijns dan ook. De coureur van Envision Virgin, die vorig seizoen twee races won, reed de negende tijd van de dag.

Daarmee moest Frijns wel genoegen nemen met een plekje achter zijn teamgenoot, want Sam Bird was de snelste man van de dag in Valencia. Hij reed een 1:15.570, waarmee hij een kleine tiende sneller was dan Maximilian Günther, die op zijn beurt op de voet gevolgd werd door Antonio Felix da Costa. Frijns gaf op de negende positie een halve seconde toe, terwijl de achterstand van De Vries ruim twee seconden bedroeg.

Vandaag en vrijdag zullen de Formule E-coureurs verder testen en ook dan is Valencia de plaats van handeling.