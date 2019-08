Mercedes laat Vandoorne en Gutierrez testen met Formule E-bolide

Mercedes heeft nog geen besluit genomen over de coureurs die het in haar eerste Formule E-seizoen gaat inzetten, maar komende week zullen onder andere Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez tests afwerken in de aanloop naar het eerste jaar dat de Duitse fabrikant deelneemt aan de elektrische klasse.

Komend seizoen is de zesde in het bestaan van de Formule E en voor het eerst zal Mercedes als fabrikant aan de start staan. Ter voorbereiding op dat debuut worden komende week vier testdagen afgewerkt op het Spaanse Circuit Mallorca. Mercedes EQ Formula E Team, zoals het team voluit heet, zal daarbij drie coureurs inzetten: Vandoorne, Gutierrez en Edoardo Mortara.

Eerder dit jaar verrichtte het team al een eerste shakedown van drie dagen op het Autodromo Riccardo Paletti in Italië, waarbij Vandoorne en Mortara al plaatsnamen in de bolides. Laatstgenoemde reed afgelopen seizoen al in de Formule E voor Venturi, het team waarvoor hij ook in het seizoen 2019/20 in actie zal komen. Wel zal hij dus nog testwerkzaamheden verrichten voor het Duitse merk.

Nog onduidelijkheid over coureurs van Mercedes voor 2019/20

Tot op heden heeft Mercedes nog altijd geen coureurs bekendgemaakt voor 2019/20, maar afgaande op de keuzes qua testcoureurs lijken Gutierrez en Vandoorne een goede kans te maken op een van de zitjes. Vandoorne debuteerde vorig seizoen in de Formule E met HWA Racelab, het aan Mercedes gelieerde team dat komend seizoen door het fabrieksteam vervangen gaat worden.

Ook Gutierrez heeft al wat ervaring opgedaan in de Formule E. De Mexicaan reed in het seizoen 2016/17 drie races in de klasse voor Techeetah, maar vertrok daarna richting de IndyCar Series. Inmiddels is hij als simulatorcoureur betrokken bij het Formule 1-team van Mercedes, een functie die ook Vandoorne tegenwoordig bekleedt.

HWA Racelab stond vorig jaar nog aan de start met Vandoorne en Gary Paffett. De Brit werd tussen 2003 en 2018 twee keer kampioen in de DTM namens Mercedes en kreeg afgelopen seizoen de kans om zich te bewijzen in de Formule E. Of Paffett ook een kanshebber is voor een zitje bij het fabrieksteam van Mercedes in 2019/20, is nog onduidelijk.