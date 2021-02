Filip Ugran completeert de line-up van Jenzer voor 2021

Het team van Jenzer Motorsport heeft de line-up voor het komende Formule 3-seizoen rond. Filip Ugran voegt zich bij de eerder bevestigde Calan Williams en Pierre-Louis Chovet. Ugran, een 18-jarige Roemeen, is afkomstig uit het Italiaans Formule 4-kampioenschap, waarin hij vorig jaar één race won en beslag legde op de achtste plek in de eindstand.

"Ik ben extreem tevreden om aan te kunnen kondigen dat ik komend seizoen namens Jenzer Motorsport in de Formule 3 uitkom", steekt de jonge Roemeen van wal. "Ik racete vorig jaar al namens dit team in de Formule 4 en toen behaalden we samen mooie resultaten. Ik kan niet wachten om binnenkort weer op het circuit in actie te komen."

Teambaas Andreas Jenzer voegt toe: "Het motiveert ons om Filip, met wie we al een seizoen hebben samengewerkt, door te schuiven naar de Formule 3. Hij gaat het als rookie niet makkelijk krijgen, er zal veel op hem af komen. Daarom is het een voordeel dat we elkaar al kennen. Filip heeft zich serieus voorbereid en we verheugen ons op een opwindend seizoen samen."