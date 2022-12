Organisatie verlangt dat nieuwe 2024-bolides op F1-wagens lijken

De F1-wagens zijn afgelopen seizoen drastisch verandert. De Formule 2 ktijgt in 2024 nieuwe bolides en de organisatie hoopt dat deze auto’s beter aansluiten op de huidige F1-voertuigen.

"We hebben voor de 2024-auto samengewerkt met de aerodynamica van de FIA ​​die aan de F1-auto hebben gewerkt om te zien of er dingen zijn die we kunnen doen met de bevindingen die ze hebben gedaan, vooral hoeveel downforce je verliest als je een andere volgt auto, dat soort dingen", zei CEO van de opstapklasse, Bruno Michel.

Hij maakt zich echter wel zorgen dat er een gevaar dreigt voor oplopende kosten met de komst van de nieuwe bolides. "We moeten er zeker van zijn dat de auto kan worden gebruikt door een beperkt aantal mensen, omdat we slechts 12 mensen in de Formule 2 hebben per team."

"Uiteindelijk is het doel om coureurs voor te bereiden op de overstap naar de Formule 1. Aangezien beide series blijven leren en evolueren, is het niet meer dan normaal dat de F2 zou proberen dichter bij het F1-ontwerp te komen", sloot de CEO af.