Nieuwe naam verschijnt in Formule 2 en Formule 3

In de Formule 2 en de Formule 3 staat er aankomend seizoen een nieuwe naam op de grid. Er zal namelijk een nieuw team op de grid gaan verschijnen, deze ploeg gaat samenwerken met het Tsjechische team van Charouz. Het is een nieuwe naam met die bezig is met een snelle opmars.

Volgend jaar rijden de wagens van Charouz namelijk rond onder de naam van PHM Racing by Charouz. In zowel de Formule 2 als de Formule 3 rijden ze in 2023 onder deze naam. PHM werd in 2021 opgericht door Paul H. Müller en kwam voorheen uit in de Formule 1-klassen in de VAE, Duitsland en Italië.