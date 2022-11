Ferrari-junior Bearman maakt PREMA-upgrade: van F3 naar F2

Ollie Bearman maakt vanaf volgend jaar de promotie naar de Formule 2. De zeventienjarige Brit heeft een aantal succesvolle autosportjaren achter de rug; in 2021 behaalde hij twee kampioenschappen in de Formule 4 en dit jaar eindigde Bearman als derde in de Formule 3. Bearman zal bij PREMA blijven, het team heeft namelijk ook een Formule 2-kamp in de running. Bearman zal een naam zijn om op te letten in de Formule 2, de coureur maakt deel uit van de Ferrari Driver Academy.

Bearman eindigde in 2021 met zowel de Italiaanse als de Duitse Formule 4-kampioenschappen in zijn broekzak en wist in 2022 op de derde plaats in het rijdersklassement van de Formule 3 te eindigen. Bearman’s behaalde resultaten en indrukwekkende transitie van F4 naar F3 heeft ervoor gezorgd dat zijn team hem opnieuw een stapje hoger promoveert, de Formule 2. "Het team zal haar uiterste best doen om hem de steun te geven om als rookie zijnde een succesvol jaar te behalen", luidt het op de officiële website van het Italiaanse team.

"We waren ontzettend onder de indruk hoe snel en succesvol Ollie de doorstap van Formule 4 naar Formule 3 heeft gemaakt”, vertelt PREMA-teambaas Rene Rosin. “Hij is een getalenteerd racer en ondanks dat het zijn eerste F2-stappen zullen zijn, hebben we vertrouwen dat hij race na race beter zal worden, ook dankzij de steun van de Ferrari Driver Academy."

Ferari-junior Bearman laat weten hongerig te zijn om in te stappen: "Ik heb ontzettend veel zin om nog een jaar door te gaan met de PREMA familie, nu in de Formule 2. Ik kijk met veel blijdschap terug naar mijn eerste seizoen in de Formule 3. Ik heb het gevoel gehad dat mijn team me gedurende het jaar goed heeft gecoacht. Ik zal in de winterstop hard blijven werken, samen met de Ferrari Driver Academy om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor 2023. Ik kijk nu al uit naar de test in Abu Dhabi en naar de eerste ronde van het 2023-seizoen in Bahrein", sluit Bearman af.