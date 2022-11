Formule 2 onthult 2023-kalender inclusief primeur

Ook volgend seizoen rijdt de Formule 2 zoals gewoonlijk weer in het voorprogramma van de Formule 1. De hoogste opstapklasse van de autosport onthulde gisteravond hun kalender voor 2023. Opvallend genoeg debuteert de klasse volgende seizoen op het Oceanische continent, de kalender telt 14 raceweekenden.

Het Formule 2-seizoen wordt volgend jaar afgetrapt in Bahrein waarna men ook afreist naar Saoedi-Arabië om in het voorprogramma van de Formule 1 te rijden. Het derde raceweekend is een primeur voor de Formule 2. Voor het eerst in de geschiedenis van de klasse racet men namelijk in Australië. Nog nooit eerder zette de klasse voet aan grond in Oceanië, het nieuws hing al eventjes in de lucht maar werd nu dus officieel.