Formule 2-CEO wil meegroeien met de Formule 1

De Formule 2 en de Formule 3 zijn de hoogste opleidingsklassen van de autosport. Beide klassen worden gezien als de laatste horden richting de Formule 1. Veel jonge coureurs azen dan ook op een zitje in de klassen, ze komen dan eveneens in actie tijdens het voorprogramma van de Formule 1.

De Formule 1-teams zien de talenten in de hoogste opstapklassen dus elk weekend in actie. Het is dan ook belangrijk dat de klassen meegroeien met de Formule 1, een overstap naar de koningsklasse van de autosport wordt anders wel heel erg groot. Bij de juniorenklassen zijn ze zich daar zeer van bewust.

In de Formule 2 is men al hard bezig met de toekomst. Een nieuw chassis zal er snel aankomen en Formule 2-CEO Bruno Michel legt de redenatie uit in gesprek met Speedcafe: "We zijn bezig met de introductie van de nieuwe auto omdat de huidige wagens, in zowel de Formule 2 als de Formule 3, nogal lang meegaan. Ze bevinden zich echt aan het einde van hun levenscyclus, ze zijn zes jaar oud."

Michel wil dat de coureurs in zijn klassen zo goed mogelijk worden voorbereid op een mogelijke overstap naar de koningsklasse van de autosport. De CEO is er nogal duidelijk over: "Ik denk dat het altijd belangrijk is dat we een auto hebben die zo dichtbij als mogelijk komt bij de wagens uit de Formule 1."