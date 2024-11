Europese Unie heeft slecht nieuws voor Andretti

De Europese Unie heeft een voorlopig oordeel geveld over het afwijzen van Andretti door de Formule 1. De Amerikaanse renstal wil nog altijd deelnemen aan de koningsklasse, maar de FOM had daar geen zin in. In de EU verzocht men om onderzoek te doen naar de afwijzing, maar dat levert Andretti geen positief nieuws op.

Begin dit jaar werd duidelijk dat de Formule 1 de plannen van Andretti had afgewezen. Eerder hadden ze wel groen licht gekregen van de FIA, maar Formule 1-eigenaar Liberty Media was minder positief. In augustus werd duidelijk dat het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoek doet naar de afwijzing. Ook in de Europese Unie werden vragen gesteld, want men vroeg zich af of dit niet in strijd was met mededingingsrechten.

Antwoord

Nu is er een resultaat van dat onderzoek naar buiten gekomen. Uitvoerend vicevoorzitter en mededingingscommissaris van de EU Margrethe Vestager is met een antwoord gekomen op de vragen. Ze laat weten dat ze op basis van de beperkte beschikbare informatie niet kan beoordelen of deze toegangsbeperkingen het gevolg zijn van concurrentieverstorend gedrag dat in strijd is met artikel 101 en/of artikel 102 van het verdrag.

Bewijs

Volgens Vestager heeft men daarom besloten om voorlopig geen maatregelen te treffen. Ze laat echter wel weten dat ze bereid zijn om elke bewijs van concurrentieverstorend gedrag dat belanghebbenden onder de aandacht kunnen brengen, willen onderzoeken. Voorlopig is dat echter geen goed nieuws voor Andretti. Bij het Amerikaanse team geven ze echter niet op en werken ze momenteel hard door aan hun Formule 1-plannen.