Europarlementariër eist onderzoek naar Liberty Media

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft grote ambities. Ze zijn bezig met het overnemen van de MotoGP, maar dat zorgt ook voor vraagtekens. Europarlementariër Pascal Arimont wil dat de Europese Commissie een onderzoek gaat instellen naar Liberty Media.

Liberty Media ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. Begin dit jaar staken ze een stokje voor de komst van Andretti naar de Formule 1. Dat zorgde voor kritiek en een onderzoek bij de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Daarnaast vraagt men zich af of Liberty niet te machtig wordt als ze ook de leiding krijgen over de MotoGP. Ze ontvangen niet alleen kritiek van de fans, maar ook van de politiek.

Monopolie

Het Belang van Limburg meldt namelijk dat de Belgische Europarlementariër Pascal Arimont aan de Europese Commissie heeft gevraagd een onderzoek in te voeren naar Liberty. Arimont heft een schriftelijke vraag ingediend bij de Commissie. Hij wil dat ze gaan onderzoeken of Liberty Media de regels omtrent mededinging naleeft. Aangezien Liberty Media al de eigenaar is van de Formule 1, de Formule 2 en de Formule 3, en invloed heeft op de Formule E, stelt Arimont dat dit ruikt naar een monopolie.

Andretti

De Europarlementariër verwijst ook naar het weigeren van de komst van Andretti Cadillac. In zijn brief is hij daar duidelijk over: "Commerciële akkoorden maken het zeer moeilijk voor nieuwe teams om in de Formule 1 te stappen, waarbij de concurrentie misschien op een onwettelijke manier beperkt wordt." De Europese Commissaris Margrethe Vestager gaat over mededinging en ze heeft zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden.