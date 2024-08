Porsche zet definitief streep door Formule 1-plannen

De Formule 1 heeft de aandacht getrokken met de nieuwe motorregels voor 2026. Meerdere fabrikanten toonden interesse. Audi, Ford en Honda besloten zich in te schrijven. Ook Porsche had interesse, maar de plannen gingen niet door. De Duitsers laten weten dat het ook niet meer op de agenda staat.

Het leek er lange tijd op dat Audi en Porsche allebei de Formule 1 zouden gaan betreden in 2026. Audi pakte door en ze sloten een deal met Sauber. Op dat moment had Porsche al aangekondigd dat hun eerste plan niet doorging. Ze wilden in zee gaan met Red Bull Racing, maar de deal klapte. Red Bull zag het namelijk niet zitten om Porsche mede-eigenaar te laten worden van het team en het Red Bull Powertrains-project.

Geruime tijd was het stil omtrent Porsche, maar nu zijn ze met een nieuwe update gekomen. Thomas Laudenbach, de topman van de autosportafdeling is er duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Het is van tafel. Op dit moment is de Formule 1 geen taak meer voor ons en we spenderen er ook geen energie meer aan. We zijn alleen gefocust op wat we nu doen en als je ernaar kijkt, dan hebben we veel verschillende activiteiten. We zijn druk zat en we zijn heel blij met wat we doen."