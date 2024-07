Opnames Formule 1-film weer in volle gang

Dit weekend in Silverstone is het elfde 'team' weer aanwezig op het circuit. De opnames voor de Formule 1-film met Brad Pitt zijn weer in volle gang. De filmmakers hebben groots uitgepakt en ze zullen dit weekend en de komende races overal aanwezig zijn.

Vorig jaar begon men met filmen op Silverstone. De nog naamloze film maakte toen veel indruk met eigen racewagens, een eigen pitbox en Hollywoodster Brad Pitt die zelf achter het stuur kroop. Het project, waar Lewis Hamilton bij betrokken is, lag al snel stil vanwege de stakingen in film-walhalla Hollywood. Eind vorig jaar werden de opnames echter weer opgepakt, en nu zijn ze terug in de paddock.

Motorhome

Pitt en consorten werden begin dit jaar al gespot bij de 24 uur van Daytona voor opnames. Enkele weken geleden werd hij al bij een gecrashte bolide gespot, en nu staat het fictieve APX GP weer in de paddock. Ze hebben groter uitgepakt dan eerst. Ze hebben niet alleen een eigen garage met auto's en personeel, ze hebben nu ook een eigen motorhome. Het witte pand is niet van echt te onderscheiden, en hij staat tussen die van de echte teams in.

Opnames

Pitt is het hele weekend aanwezig op het circuit, en hij zal waarschijnlijk ook weer de baan betreden. Hij werd al gespot in de pitbox met helm, en het lijkt er op dat er ook weer stunt coureurs aanwezig zijn. Pitt is druk bezig en hij werd ook gesignaleerd in de mediapen. Het is de bedoeling dat de film volgend jaar in de bioscoop verschijnt.