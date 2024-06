Le Mans valt in 2025 samen met Formule 1 en IndyCar

Dit weekend wordt de iconische 24 uur van Le Mans verreden. De race is onderdeel van het World Endurance Championship, en men heeft de kalender voor 2025 bekend gemaakt. Dit zorgt voor weinig lachende gezichten, want Le Mans valt dan samen met de Canadese Grand Prix een de IndyCar.

Dit jaar komen veel internationale supersterren samen in Le Mans. Aangezien het startveld veel groter is dan tijdens reguliere races in het WEC, doen er veel coureurs van buiten het kampioenschap mee. Ook vanuit de Verenigde Staten reizen er veel grote namen af naar de race. Onder meer IndyCar-supersterren Scott Dixon en Alex Palou doen dit jaar mee aan de 24 uur van Le Mans.

De kans is klein dat ze volgend jaar ook kunnen deelnemen aan Le Mans, want de bekende race valt samen met de IndyCar-race op de World Wide Technology Raceway. Die race wordt verreden op 15 juni, en de 24 uur van Le Mans staat in 2025 op het programma voor 14 en 15 juni. In dat weekend zal er ook veel aandacht uitgaan naar de Formule 1, want dat weekend staat de Canadese Grand Prix op het programma. Ook dit kan voor problemen zorgen, want veel Formule 1-reserves nemen normaal gesproken ook deel aan Le Mans.