Starttijd Qatarese Grand Prix aangepast

Later dit jaar staat de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail weer op het programma. Het wordt de derde editie van de race, maar er is nu al een aanpassing doorgevoerd. De FIA heeft namelijk bekend gemaakt dat het weekendschema is aangepast.

De Qatarese Grand Prix staat dit jaar op 1 december op het programma. Dat is al een flinke verandering ten opzichte van vorig jaar. Toen werd er in oktober geracet en moesten meerdere coureurs medische checks ondergaan vanwege oververhitting. De race wordt nu in een andere periode van het jaar verreden, maar wel op een andere tijd dan de bedoeling was. Autosportfederatie FIA heeft bekend gemaakt dat de race nu om 19:00 lokale tijd wordt verreden, dat is een uur eerder dan eerst de bedoeling was. In de aankondiging maakt de FIA wel een foutje door per abuis te melden dat er een sprintrace wordt verreden in Abu Dhabi. Dit is niet het geval.