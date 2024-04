Aston Martin gaat in beroep tegen uitslag kwalificatie

Het team van Aston Martin heeft een protest ingediend bij de stewards in China. De Britse renstal gaat namelijk in protest tegen de uitslag van de kwalificatie van zojuist. De precieze reden hiervoor blijft onduidelijk, al heeft het waarschijnlijk te maken met de crash van Carlos Sainz.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Aston Martin een protest heeft aangetekend tegen de uitslag van de kwalificatie. Het gaat om artikel 39.6 van de sportieve regels. Hierin staat dat elke coureur die stopt op de baan tijdens de kwalificatie of Sprint Kwalificatie niet meer mag deelnemen aan de rest van de sessie. Sainz crashte in Q2 en na de rode vlag kreeg hij zijn auto weer aan de praat en reed hij verder.

Summons - Aston Martin - Protest of Results

