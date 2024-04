Andretti waarschuwt voor Amerikaanse uitbreiding: "Niet overdrijven"

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Er zijn steeds meer races bijgekomen, vooral in de Verenigde Staten. Momenteel staan er drie Amerikaanse races op de kalender, en mogelijk komt daar nog een vierde bij. Volgens Mario Andretti moet de sport niet gaan overdrijven.

De Formule 1 rijdt momenteel op drie verschillende Amerikaanse circuits. De race op het Circuit of the Americas in Austin staat al eventjes op de kalender, maar in de afgelopen jaren zijn er ook Grands Prix in Miami en Las Vegas bijgekomen. Deze twee races zetten vooral in op show en het waren dan ook enorme evenementen. Niet iedereen is daar fan van, want sommigen vinden het veel te ver gaan.

Ook racelegende Mario Andretti vindt dat men niet te ver moet gaan. Er komt mogelijk een vierde Amerikaanse race bij en aan Sports Illustrated laat Andretti weten dat dit misschien te ver gaat: "Ik denk persoonlijk dat je een beetje moet oppassen om niet te veel races te hebben. Ik denk dat het iets moet zijn waar je echt naar uitkijkt. Soms als je te veel van het goede hebt, dan waardeer je het minder. Dat is mijn mening. 75 jaar geleden hoopten we minstens op twee races, maar nu hebben we er drie. Het zijn drie enorm populaire races. Dat hebben we gezien aan de bezoekersaantallen, maar laten we niet proberen te overdrijven."