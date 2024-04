Oprichter iconisch Toleman-team overleden

De oprichter van het team van Toleman is overleden, zo heeft zijn familie vandaag bekend gemaakt. Ted Toleman stond aan de wieg van het team dat in 1984 Ayrton Senna liet debuteren in de Formule 1. Ted Toleman overleed gisteren op 86-jarige leeftijd in Manilla.

Ted Toleman werd op 14 maart 1938 geboren en hij speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Formule 1. Met zijn team Toleman was hij jarenlang actief in de Formule 2 en in 1981 zette het team de stap naar de koningsklasse van de autosport. In het debuutjaar hadden coureurs Brian Henton en Derek Warwick de nodige moeite om zich te kwalificeren voor de races.

Tolemans team bleef actief in de Formule 1 en in 1984 lieten ze de Braziliaan Ayrton Senna debuteren. Senna groeide uit tot een icoon van de autosport. In 1984 toverde Senna met de Toleman-bolide, vooral zijn magische race in een kletsnat Monaco ging de geschiedenisboeken in. Ted Toleman verkocht het team in 1985 aan Benetton, dit team werd later het fabrieksteam van Renault en is nu het team van Alpine. Ted Toleman gaf veel grote namen de kans bij zijn team en hij speelde dan ook een belangrijke rol in de geschiedenis van de sport. Hij was al geruime tijd ziek en zijn familie laat in een statement weten dat hij op 10 april is overleden in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Hij is 86 jaar oud geworden.