Red Bull verbreekt record in Japanse pitlane

Het team van Red Bull Racing kende een ijzersterk raceweekend in Japan. Ze wonnen de race met Max Verstappen en Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Ook in de pitstraat was Red Bull oppermachtig, ze voerden zelfs de snelste pitstop van het jaar uit.

De pitcrew van Red Bull Racing verwisselde de banden van Max Verstappen in 2,08 seconden, dat was meteen ook de snelste pitstop van het jaar. Ook in dit klassement scoorde Red Bull een 1-2tje, want Sergio Perez kreeg in 2,13 seconden een nieuw setje banden. De pitcrew van McLaren was ook in vorm en ze gaven Lando Norris een vers setje Pirelli's in welgeteld 2,31 seconden. De teams van Ferrari en Alpine maakten de top vijf vol. Er werden in Suzuka veel snelle pitstops uitgevoerd, want de volledige top tien van dit klassement bleef onder de 2,5 seconden.