Japanse GP direct stilgelegd na harde crash

De Japanse Grand Prix is na één ronde al stilgelegd in Suzuka. Max Verstappen kwam goed weg bij de start, maar in het achterveld ging het helemaal mis voor Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Ze raakten elkaar en ze vlogen op volle vaart de bandenstapel in.

Albon zat achter Ricciardo bij het ingaan van bocht drie. Ze raakten elkaar en ze vlogen de bandenstapel in, de bandenstapel lag hierdoor helemaal overhoop. Dit zorgde dus voor de rode vlag, want de bandenstapel moet in een goede staat verkeren. Beide coureurs klommen snel uit de auto en ze gaven allebei aan dat ze in orde waren. Of het chassis van Albon in orde is, is niet duidelijk.