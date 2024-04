Dag 2 in Japan: Waanzinnige support

Vandaag werd op het circuit van Suzuka de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het publiek werd getrakteerd op een kwalificatie waar de verschillen uiteindelijk niets eens zo groot waren. Het maakte de toeschouwers niets uit, ze klapten en juichten voor alle coureurs.

De Japanse Grand Prix is enorm populair bij de teams en de coureurs. Veel van hen rijden dit weekend met een speciale helm en het team van McLaren heeft zelfs hun livery aangepast naar het design van een ingehuurde Japanse kunstenaar. Dat de race zo populair is, heeft meerdere redenen. Het door Hans Hugenholtz ontworpen circuit is een echte klassieker en veel coureurs genieten dan ook van het racen op deze baan. Maar ook de fans zorgen voor een speciale beleving.

Er zijn weinig plekken ter wereld waar de coureurs, teams en teambazen zo worden geadoreerd door de fans. De Japanse toeschouwers dossen zich zo creatief mogelijk uit en elke coureur ziet wel een fan op de tribune zitten met een speciaal bordje, petje of spandoek speciaal aan hen gericht. Niet alleen de huidige coureurs worden toegejuicht, ook veel namen uit het verleden hebben fans op de tribunes zitten. Zo loopt er bijvoorbeeld een Japanner rond verkleed als Jos Verstappen in zijn Arrows-tijd.

Sociale media

De regisseur maakt tijdens de sessies dankbaar gebruik van de vele fans op de tribunes. Zodra de actie op de baan tegenvalt, schakelt men over naar een shot van een fan met een prachtig bordje, een speciale replicahelm of een pet in de vorm van de RB20 van Max Verstappen. Veel fans gaan deze dagen de wereld over, momenteel gaat er een fan viral die zijn Red Bull-outfit in no time wist om te wisselen voor Fernando Alonso-uitingen.

De coureurs reageren dankbaar en enthousiast op de enorme beleving van de fans. Ze worden op geen enkele andere plek zo massaal toegejuicht. George Russell dankte op sociale media een jonge Japanse fan die trots rondliep in een outfit waarop Russell in zijn virale 'T-pose' opstond. Beelden van fans die helemaal uit hun dak gingen omdat hun favoriete coureur langsreed, gaan ook viraal op het internet.

Tsunoda

De fans maken er een enorm feestje van op het circuit van Suzuka. Het is dus heel goed te begrijpen dat de coureurs zo kunnen genieten. Thuisrijder Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als tiende en daarmee zorgde hij ook voor veel vreugde. De Visa Cash App RB-coureur moest ook wel hebben gehoord dat de fans alleen al uit hun dak gingen toen de regisseur hem in beeld bracht. Lewis Hamilton prees in de afgelopen jaren zo'n beetje elke fan op de tribune waar dan ook in de wereld, maar als hij dat in Japan zou doen zou niemand dat raar vinden. De Japanse fans bewezen ook vandaag weer eens dat ze misschien wel de 'best fans in the world' zijn.