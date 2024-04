Officieel: Formule 1-eigenaar neemt MotoGP over

De kogel is door de kerk. In de afgelopen dagen gingen er al veel geruchten rond over een mogelijke overname van de MotoGP door Liberty Media en vandaag is dat officieel bevestigd. Dat betekent dus dat de Formule 1 èn de MotoGP dezelfde eigenaar krijgen.

Formule 1-eigenaar Liberty Media neemt 86 procent van de aandelen over voor een enorm bedrag van 4 miljard dollar. De overige aandelen blijven in handen van het MotoGP-management. Het is de verwachting dat de overname voor eind dit jaar wordt afgerond. Het is niet duidelijk of dit iets gaat betekenen voor de Formule 1, eerder gingen er namelijk al verhalen rond over een gezamenlijk raceweekend. De overname is overigens nog niet helemaal in kannen en kruiken, want de Europese Unie moet zich er nog over buigen.