ViaPlay geeft niet op: ''En anders gaan we met ander scenario verder''

Afgelopen weekend kwam GPBlog met het nieuws dat de tv-rechten vanaf 2025 weer terug keren bij Ziggo. ViaPlay is naar eigen zeggen nog volop in de race, maar de Scandinavische streamingdienst is ervan ook bewust dat het uitzenden van de koningsklasse in Nederland over kan zijn volgend seizoen. Toch heeft ViaPlay een alternatief op de plank liggen als de tv-rechten van de Formule 1 verkassen naar een andere zendgemachtigde.



ViaPlay reageerde in een interview met Formule 1 op bovenstaand negatief scenario. ''Dat zou natuurlijk bitter zijn. Maar in de sportrechtenwereld bestaat nu eenmaal ook de mogelijkheid dat je ze verliest. Als bedrijf loop je altijd risico’s'', begint de topman van ViaPlay Nederland, Roger Lodewick.



Ongeacht of ViaPlay de tv-rechten van de Formule 1 kwijt raakt of niet, de streamingdienst heeft als doel om in Nederland te blijven uitzenden. Vooralsnog heeft het de rechten van PDC Darts en de grootste voetbalcompetities, waaronder de Premier League van Engeland en de Bundesliga van Duitsland.



''Formule 1 is belangrijk, absoluut. Ik kan je nu nog niet zeggen wat het alternatief is, maar dat hebben we natuurlijk wel. Dan gaan we met een ander scenario verder. Ik ben hier niet gekomen om weer snel te vertrekken. Er komt nu een periode aan waarin we hopelijk een goede kans hebben de Formule 1-rechten te verlengen. Dan kun je de komende drie, vier jaar weer verder. Is er rust.''



Lodewijk onderhandelt niet zelf over de rechten met het Formula One Mangement en heeft daar ook geen behoefte aan. “Nee. Het fijne is nu juist dat ik daar geen invloed op heb, dan kan ik me er ook geen zorgen over maken. Ik weet dat we het beste team hebben die dit kan doen. Dan moet je ook vertrouwen hebben in de uitkomst. En als die negatief zou zijn, weet ik in ieder geval dat we er alles aan hebben gedaan. Dat er in de markt, zoals wij toentertijd, iemand nog agressiever is. Want op een gegeven moment hebben wij ook gewoon een stop: er is een grens aan alles.''