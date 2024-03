'F1 keert terug bij Ziggo Sport vanaf 2025'

De strijd om de F1 tv-rechten in Nederland is in het voordeel uitgepakt voor Ziggo. Dat meldt een bron aan GPBlog. Daarmee is ViaPlay en andere gegadigden buitenspel gezet, zoals Canal+ en RTL. Ziggo zal snel komen met een officiële bekendmaking. ViaPlay had sinds 2022 de F1-rechten overgenomen van Ziggo.



Met de terugkeer van de Formule 1 naar Ziggo heeft de mediagigant alle belangrijke raceklasses onder één dak. Zo heeft de tv-zender MotoGP, IndyCar, Formule E, Porsche Supercup, NASCAR, Amerikaanse endurancewedstrijden uit IMSA, waaronder de 24 van Daytona en de 12 uur van Sebring.

Toch zijn er ook andere geluiden dat de F1 gewoon bij ViaPlay blijft. Zo stelde sportmarketeer Chris Woerts deze week in het SBS6-programma Vandaag Inside dat de van oorsprong Scandinavische streamingsdienst de rechten behoudt vanaf 2025. Dat zou betekenen dat ViaPlay de financiële huishouding weer op orde heeft. De streamingdienst kende een onrustig jaar door grote verliezen op de beurs en moest zoeken naar nieuwe financiële injecties om boven water te blijven. Het leek er zelfs eventjes op dat ze dicht bij een faillissement waren, maar dat was dus uiteindelijk niet het geval.