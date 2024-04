In dit historisch artikel 'Het F1-fiasco van Lola' kwam de kansloze missie van MasterCard Lola ter sprake. De fameuze autobouwer leverde vanaf 1962 chassis aan allerlei F1-teams, maar ook aan renstallen in andere klasses. Na 1993 had Lola in de koningsklasse geen enkele klant meer over en besloot zelf maar een poging te wagen met een volledige eigen renstal. De motor? Die kon Lola zelf ook wel fabriceren.



Vanaf 1997 was het zo ver - mede onder druk van MasterCard. Ondanks mooie beloftes, kwam Lola niet verder dan de vrije trainingen en de totaal mislukte kwalificatie, waar beide bolides elf tot dertien secondes langzaam waren en daardoor niet mochten meedoen met de Grand Prix. De Britse renstal was totaal niet voorbereid, maar de hoofdsponsor kon geen jaartje wachten met racen. Het liep dus helemaal uit op een fiasco. Voordat de tweede ontmoeting in Brazilië begon, was het doek gevallen vanwege 'financiële en technische problemen'. Lola zouden we niet meer terugzien in de Formule 1.



Hieronder beelden van de car launch en van de sessies waar Lola aan meedeed.