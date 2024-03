'Nog maar 1 partij in de race voor Nederlandse uitzendrechten'

De Formule 1 is momenteel in Nederland nog te zien bij Viaplay. Het is echter nog zeer onduidelijk of dat volgend jaar ook het geval is. Er liggen meerdere kapers op de kust, maar volgens sportmarketeer Chris Woerts is de FOM momenteel nog maar in gesprek met één partij.

Het contract van Viaplay loopt eind dit jaar af. Bij de streamingdienst heeft men er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag verder willen gaan met het uitzenden van de Formule 1. Maar Viaplay heeft wel een aantal zware maanden achter de rug, ze ontvingen veel kritiek en ze kampten met grote financiële problemen. Daarnaast zou ook Ziggo Sport er alles aan doen om de uitzendrechten terug te halen.

Het is niet duidelijk wie er als winnaar uit de bus zal komen. De bekende sportmarketeer Chris Woerts meldt op X dat de lijst met kandidaten steeds kleiner begint te worden. Volgens hem is streamingplatform Videoland van RTL inmiddels afgevallen. Hij wijst naar Ziggo Sport en Viaplay en daarnaast is er volgens Woerts misschien nog een outsider in de race. De sportmarketeer laat hier de baan van Prime Video vallen. Maar volgens Woerts is de FOM nu nog in gesprek met slechts één partij, maar het is niet duidelijk of dit om Viaplay of Ziggo Sport gaat.