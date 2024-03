'Ferrari aast op drie Red Bull-kopstukken'

Het is geen geheim dat het team van Ferrari jaagt op nieuwe technische kopstukken. De Italiaanse renstal werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere grote technische namen van andere teams. Nu lijkt het er op dat Ferrari aast op drie belangrijke kopstukken van Red Bull Racing.

De ambities bij het team van Ferrari zijn torenhoog. Afgelopen winter werd dat duidelijk toen het team de komst van Lewis Hamilton aankondigde. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat per 2025 voor Ferrari rijden en het lijkt er op dat de Italiaanse renstal inzet op nog meer grote namen. Ze willen hun technische hart verstevigen en daarvoor azen ze op belangrijke mannen van andere teams.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Ferrari zijn zinnen gezet op een drietal belangrijke medewerkers van Red Bull Racing. Volgens de sportkrant heeft Ferrari het vizier gericht op Aerodynamic Development Manager David Morgan, Head of Performance Ben Waterhouse en aerodynamisch kopstuk Alessandro Germani. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Ferrari ook de onrustige situatie bij Red Bull in de gaten houden. Daarnaast werd Ferrari-baas John Elkann in Jeddah in de paddock gespot met Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff. Waar de gesprekken over gingen, is niet bekend. Wel was het voer voor geruchten.