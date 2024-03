Start tweede vrije training met tien minuten uitgesteld

De start van de tweede vrije training in Saoedi-Arabië is uitgesteld. Deze zou rond dit moment van start gaan, maar dat is nu dus niet het geval. Wat er precies aan de hand is, wordt niet uitgelegd door de wedstrijdleiding. Volgens het team van Haas zou het weer om een welbekende reden gaan.

Het team van Haas meldt namelijk dat het weer gaat om een losliggende putdeksel in de pitlane. Andere teams en de wedstrijdleiding zelf hebben niet gedeeld waarom de training is uitgesteld. Volgens Viaplay zou het gaan om een man die over de baan liep. De problemen zijn inmiddels opgelost en om 20:10 lokale tijd gaat de sessie van start.

⚠️ Session Delay ⚠️



And yes, you guessed it, it’s due to loose drain covers.



After a damaged cover was found in front of the garages, they all need to be checked before the session can start.



FP2 will still be 1 hour long. #HaasF1 #SaudiArabianGP #FP2