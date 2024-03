Red Bull breidt megadeal met kledingpartner uit

Het team van Red Bull Racing werkt samen met veel grote namen. De Oostenrijkse renstal heeft meerdere grote sponsoren en partners. Ze werken nu al geruime tijd samen met kledingpartner Castore en Red Bull heeft bekend gemaakt dat ze deze samenwerking nu gaan uitbreiden.

Red Bull heeft bekend gemaakt dat ze hun samenwerking met Castore naar een hoger niveau gaan tillen. Het Britse kledingmerk verzorgt alle teamkleding voor Red Bull en daar gaan ze voorlopig nog wel eventjes mee door. Volgens Red Bull gaat het op de grootste deal ooit in de Formule 1. Castore zal niet alleen de kleding gaan leveren aan het Formule 1-team, maar ook aan de drie Red Bull-coureurs in de F1 Academy. Volgens Red Bull is de deal 200 miljoen dollar waard.

We're thrilled to be extending our partnership with @CastoreEngland in a record-breaking new deal.



Castore will be providing performance athletic wear to both ORBR and the Red Bull Academy Programme.



Read more 馃憠 https://t.co/yzaxp5nz28 pic.twitter.com/zkwDpyZxw5