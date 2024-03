'Alpine toont interesse in diensten Mike Elliott'

Het team van Alpine is op een zeer tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Franse renstal reed in het achterveld rond in Bahrein en ze maakten gisteren bekend dat ze afscheid hebben genomen van meerdere technische kopstukken. Alpine zou nu kijken naar Mike Elliott.

Alpine maakte gisteren bekend dat ze afscheid hebben genomen van technische kopstukken Mat Harman en Dirk de Beer. Ze gaan de functie van technisch directeur verdelen onder drie andere kopstukken die werkzaam zijn bij het team. Het was de zoveelste ontslagronde van de afgelopen maanden, eerder vertrokken bijvoorbeeld ook Alan Permane en Otmar Szafnauer bij het team.

Alpine zou nu rondkijken naar nieuwe mogelijke kopstukken voor het team. Eerder gingen er al geruchten rond over mogelijke gesprekken met Mattia Binotto, maar dat is er nooit van gekomen. Volgens Formu1a.Uno zouden er meerdere namen op het lijstje staan bij Alpine. Het Italiaanse medium meldt dat ze interesse hebben in de diensten van Mike Elliott. De Brit vertrok eind vorig jaar bij het team van Mercedes, waar hij onder meer de functie van technisch directeur vervulde. Hij is nu nog met gardening leave, maar het is niet duidelijk wanneer hij weer aan de slag zou mogen gaan bij een nieuw team.