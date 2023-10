O'Ward werkt McLaren-test af in Barcelona

Het team van McLaren werkt deze eek een aantal opvallende testdagen af op het circuit van Barcelona. Tijdens het seizoen geeft de Britse renstal opvallende coureurs de kans om meters te maken in Formule 1-materieel. Vandaag komt hun IndyCar-coureur Patricio O'Ward in actie.

McLaren liet gisteren hun nieuwe reservecoureur Ryo Hirakawa debuteren in een Formule 1-wagen en vandaag is het de beurt aan O'Ward. De Mexicaan is ook reservecoureur voor het team én hij rijdt in de IndyCar voor McLaren. Later dit jaar zal hij een vrije training gaan rijden en als voorbereiding daar op maakt hij vandaag dus meters in Barcelona. McLaren gebruikt hiervoor een oudere Formule 1-wagen, het is immers verboden om dit soort testdagen te organiseren met de moderne auto's.