Red Bull kondigt nu al updates aan

Het team van Red Bull Racing geldt als de absolute topfavoriet voor het nieuwe seizoen dat deze week van start gaat. De Oostenrijkse renstal maakte tijdens de testweek al veel indruk en nu kondigt technisch directeur Pierre Waché ook nog een tweetal updatepakketten aan.

Red Bull maakte tijdens de testdagen veel indruk met hun nieuwe RB20. De wagen oogde snel, al focuste Red Bull zich niet op het neerzetten van snelle rondetijden. Daarnaast viel het design van de nieuwe auto ook op, want de sidepods vertoonden veel gelijkenissen met de sidepods die Mercedes vorig jaar gebruikte. Ook gaan er geruchten rond over een mogelijk zeropod-design dat Red Bull in Japan gaat introduceren.

Zeropod

Of dit design er echt gaat komen, is nog even afwachten. Technisch directeur Pierre Waché is in ieder geval zeer tevreden met het huidige design. In gesprek met Motorsport.com wordt hij geconfronteerd met de zeropod-geruchten: "Ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar natuurlijk pushen we aan het begin van het seizoen relatief hard. In onze business wil je namelijk zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk performance vinden. Het gaat immers om de punten en niet om zo snel mogelijk in Abu Dahbi arriveren."

Updates

Waché ontkent echter niet dat Red Bull snel nieuwe onderdelen zal gaan introduceren. De technisch directeur verwacht dat de updates al snel hun intrede zullen gaan doen: "Na een paar races zullen we met een update gaan komen en dat doen we aan het begin van het Europese seizoen nog een keer. Al zullen we niet helemaal naar het zeropod-design gaan. Het is meer dat we nu nog in een vroege fase van ons eigen concept zitten en dat we dat nog verder kunnen ontwikkelen."