Wat doet het weer in Bahrein?

Vandaag gaat het eerste raceweekend van het jaar van start met de gebruikelijke mediadag in Bahrein. Het circuit kent weinig geheimen voor de teams en coureurs, maar toch zullen ze met één factor opnieuw rekening moeten houden: het weer. De zon zal flink gaan schijnen.

Aangezien de Grand Prix van Bahrein al op een zaterdag wordt verreden, worden de eerste twee vrije trainingen morgen al afgewerkt. De teams en de coureurs hoeven tijdens deze dagen in ieder geval geen rekening te houden met neerslag, het blijft droog en het wordt ongeveer 21 graden Celsius op het circuit van Sakhir. De zon zal flink schijnen, maar ze moeten wel rekening gaan houden met de wind. Dit kan ervoor zorgen dat er zand op de baan terechtkomt.

Op de vrijdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden in Bahrein. Tijdens deze sessies is het weerbeeld ongeveer gelijk met dat van een dag eerder. Het zonnetje schijnt fel en het kwik stijgt tot ongeveer 20 graden Celsius. Wel speelt de wind weer een rol en dat kan ervoor zorgen dat de coureurs problemen kunnen gaan krijgen met deze factor. Op de zaterdag is het dan tijd voor de eerste Grand Prix van het jaar. Ook nu is het ongeveer 21 graden Celsius, maar de wind zal geen rol van betekenis gaan spelen.