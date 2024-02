Regenboogvlaggen zorgen voor relletje in Bahrein

Afgelopen week werd op het circuit van Sakhir in Bahrein de testweek afgewerkt. Deze testdagen krijgen nu een opvallend staartje, want een aantal teamleden hebben een klacht ingediend bij de Formule 1. Ze mochten het circuit namelijk niet betreden met afbeeldingen van regenboogvlaggen op hun kleding en bagage.

Volgens de Duitse krant Bild vond het incident afgelopen week plaats tijdens de testdagen in Bahrein. Personeel van een aantal teams en medewerkers die aan de Formule 1 verbonden zijn, werden bij de poorten van het circuit tegengehouden omdat ze afbeeldingen van regenboogvlaggen op hun kleding en bagage hadden zitten. Beveiligers zeiden dat ze het circuit niet mochten betreden met deze uitingen op hun rugzakken.

De teamleden hebben vervolgens een klacht ingediend bij de Formule 1 en de eigenaars van het circuit. De Formule 1 heeft gelijk ingegrepen, zo laten ze weten in een statement aan de internationale media: "Het ging hier om een geïsoleerd incident dat plaatsvond tegen het beleid van de Formule 1 en de organisator van het evenement in Bahrein. Het is onmiddellijk aangepakt en verholpen. Als sport hebben wij en onze partners een proactief beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. We hebben iedereen in onze gemeenschap gesteund om het bewustzijn te vergroten van de waarden die wij allemaal delen."