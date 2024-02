Red Bull had geen moeite met keuze voor bijzonder design

Het team van Red Bull Racing zorgde tijdens de wintertest voor een grote verrassing. Het design van de RB20 vertoont namelijk gelijkenissen met het Mercedes-concept van vorig jaar. Volgens Pierre Waché is dit een weloverwogen keuze en moet Red Bull het niet te emotioneel benaderen.

Red Bull was vorig jaar oppermachtig in de Formule 1. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams zich hebben laten inspireren door dit design. Veel van de wagens die rondrijden in Bahrein vertoonden gelijkenissen met de RB19 van vorig jaar. De RB20 van Red Bull zag er echter heel erg anders uit. De wagen zag er op bepaalde vlakken zelfs een beetje uit als de Mercedes-bolide van vorig jaar.

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché vindt dit geen vreemde keuze. Hij heeft hier zo zijn redenen voor en hij is duidelijk als Autosport hem vraagt of het niet ironisch is om een design over te nemen van Mercedes: "Zo zie ik dat niet, ik zie het juist heel anders. Je probeert bij designkeuzes niet te emotioneel te zijn. Je eerste reactie is immers altijd dat het beter is om voor je eigen ideeën te kiezen. Maar op een gegeven moment moet je een stapje terug doen en kijken wat de stopwatch en je eigen systeem zeggen. Je test dingen uit en uiteindelijk kies je wat beter is."