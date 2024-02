Sky Sports voert opvallende wijziging door in commentaar-team

Het commentaar van de Britse zender Sky Sports wordt wereldwijd veel beluisterd tijdens de Grands Prix. Bij de Britse zender wordt het commentaar al jaren verzorgd door de bekende David Croft. Aankomend seizoen zal hij echter een paar races missen en dan wordt hij vervangen door een nieuwe naam.

Croft levert al sinds 2012 het commentaar voor de Britse zender Sky Sports. Hij vormt meestal een duo met Martin Brundle, maar aankomend seizoen wordt het zeer druk. Er staat een recordaantal van 24 Grands Prix op het programma, en dat wordt ook teveel voor Croft. Voor het eerst sinds 2012 zal hij raceweekenden gaan missen. Hij zal in Imola, Oostenrijk en Bakoe worden vervangen door de jonge Harry Benjamin. Hij levert nu nog regelmatig het commentaar voor BBC Radio 5 Live.

Imola, Austria, Baku. See you there @SkySportsF1 !



Can’t wait to join and learn from this amazing team. I’ll try to play it cool but absolutely no promises xx



