'Onrust bij Formule 1-project Audi'

Het is nog altijd de bedoeling dat Audi vanaf 2026 gaat deelnemen aan de Formule 1. De Duitse autogigant gaat vanaf dat jaar samenwerken met het team van Sauber. Maar het lijkt er op dat er weer onrust is binnen Audi, dit kan gevolgen gaan krijgen voor het Formule 1-project.

In 2022 presenteerde Audi hun Formule 1-plannen tijdens het Belgische Grand Prix-weekend. Ze betreden in 2026 de sport als motorleverancier en ze gaan vanaf dat jaar samenwerken met het team van Sauber. De verwachtingen zijn hoog, maar er is wel onrust. Het Duitse Bild meldt namelijk dat de positie van Chief Development Officer Oliver Hoffmann onder druk staat. De aanleiding hiervoor zou zijn moeizame relatie met CEO Gernot Döllner zijn.

Volgens het Duitse medium wordt Hoffmann verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende verkoopcijfers van een aantal straatauto's. Als Hoffmann vertrekt, wordt hij waarschijnlijk teruggeplaatst naar het Formule 1-project. Binnen het bedrijf wordt dat gezien als een degradatie. Wat hij daar dan gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Sauber CEO Andreas Seidl heeft daar nu immers de leiding over. Als Hoffmann zich gaat focussen op dit project, zal er een nieuwe functie moeten worden gecreëerd of hij zal moeten gaan samenwerken met Seidl. Het zorgt weer voor onrust binnen het project, nadat eerder uitlekte dat Döllner geen fan is van de Formule 1-plannen.