Wat doet het weer tijdens de testweek in Bahrein?

Morgen gaat op het circuit van Sakhir in Bahrein de testweek van start. Op de baan in de woestijn krijgen de teams en coureurs drie dagen de kans om zoveel mogelijk data te verzamelen en zoveel rondjes te rijden. Ze hoeven in ieder geval geen rekening te houden met extreme weersomstandigheden.

Op woensdag wordt de eerste dag van de testweek afgewerkt, de coureurs komen vrijwel de gehele dag in actie. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over onverwachte regenbuien of andere hinderlijke omstandigheden. Het wordt dan ongeveer 23 graden Celsius en de zon zal fel gaan schijnen. Het zijn de ideale weersomstandigheden voor een testdag en daarmee hebben ze dus veel succes.

Op de donderdag is het tijd voor de tweede testdag van de week. Ook nu wordt het weer ongeveer 23 graden Celsius en zal de zon gewoon weer gaan schijnen. Wel kan het op deze dag iets harder gaan waaien, dat is dan iets minder handig voor de teams en de coureurs. Op de vrijdag wordt de testweek afgesloten met de derde en laatste dag. Het wordt nu 24 graden Celsius en de wind zal iets minder hevig zijn dan een dag eerder. Wel is het iets minder zonnig, er zullen wolken aanwezig zijn maar deze veroorzaken geen neerslag.