Presenteerde Red Bull een dummiewagen?

Alle ogen zijn deze week gericht op de testdagen in Bahrein. Alle teams zullen deze week hun best gaan doen om zoveel mogelijk meters te maken met hun nieuwe bolides. Red Bull Racing wordt gezien als de titelfavoriet, ze maakten al veel indruk tijdens de launch van de RB20. Bernie Collins denkt dat Red Bull hier een dummy liet zien.

Red Bull trok vorige week het doek van de gloednieuwe RB20. Met deze bolide maakten ze direct veel indruk, want de wagen oogde zeer radicaal. Meerdere onderdelen zagen er anders uit dan in het voorgaande seizoen, terwijl Red Bull eerder had aangekondigd dat de RB20 een evolutie van de RB19 zou zijn. Op de eerste foto's leek dat dus niet het geval te zijn, maar het is nog maar de vraag hoe de wagen er uit ziet tijdens de testdagen.

Sommige kenners denken dan ook dat Red Bull nu al de concurrentie zand in de ogen heeft gestrooid. Voormalig Aston Martin-medewerker en huidig Sky Sports-analist Bernie Collins denkt dat Red Bull een dummiewagen heeft laten zien. In de podcast van Sky Sports spreekt ze zich uit: "Ik denk dat al die jaren in de Formule 1 mij achterdochtig hebben gemaakt. Dus laten we eens gaan kijken naar de wagen die op de eerste testdag de garage uitrijdt. Ik weet namelijk niet zeker of dat deze auto zal zijn. Dit kan zomaar een geintje zijn."