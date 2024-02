FIA sluit opmerkelijke kledingdeal met AlphaTauri

Autosportfederatie FIA heeft een opvallende stap gezet voor het aankomende jaar. Men heeft namelijk een nieuwe opvallende partner gevonden. De FIA heeft namelijk besloten om een kledingdeal aan te gaan met een bekend bedrijf, het gaat hier om Red Bulls kledingmerk AlphaTauri.

De FIA kondigde gisteren aan dat ze in zee zijn gegaan met AlphaTauri. Het bedrijf was tot en met vorig jaar nog de naamgever van het zusterteam van Red Bull Racing. De renstal nam afscheid van deze naam en staat nu onder de naam Visa Cash App RB op de grid. Nu keert de naam AlphaTauri dus weer heel snel terug in de autosport, ze zullen de kleding gaan verzorgen voor de werknemers van de FIA.

