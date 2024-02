Zandvoort toont updates van werkzaamheden

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en dat betekent dat de laatste zaken worden voorbereid. Ook op het circuit van Zandvoort is men bezig met een aantal aanpassingen. De organisatie deelt nu een update van de werkzaamheden aan het circuit.

Op het circuit van Zandvoort gebruiken ze de wintermaanden nuttig. Ze kondigden vorig jaar al aan dat de pitlane zal worden verbouwd. Men breidt de pitlane uit waardoor er plek is voor meer mogelijke teams. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan het dak van het pitcomplex, want hier komt een panoramaterras. Op de nieuwe foto's van de organisatie is te zien dat de nieuwe pitboxen al aardig vorm krijgen. Het is de bedoeling dat alles al af is zodra de Formule 1 weer op het circuit arriveert.