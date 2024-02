FIA waarschuwt voor verkoop illegale paddock-passen

De FIA ​​heeft onlangs vernomen dat bedrijven genaamd Privè Global Events en Informa Hospitality Group e-mails hebben gestuurd met het aanbod om hospitality-pakketten te verkopen voor de Formule 1. Dat heeft het overkoepelende autosportorgaan dit weekend bekend gemaakt.

Als onderdeel van deze aanbiedingen hebben deze frauduleuze bedrijven hun potentiële klanten brieven bezorgd die zogenaamd door de FIA ​​naar haar zijn gestuurd om de toewijzing van hospitality-passen op naam van klanten van Privè Global Events of Informa Hospitality Group te bevestigen. Die letters kunnen de naam en het logo van de FIA ​​bevatten, naast de namen van bonafide FIA-personeelsleden, van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap en het F1-logo.

Privè Global Events en Informa Hospitality Group zijn echter niet geautoriseerd door de FIA ​​om hospitality-pakkettickets voor de Grand Prix te verkopen. De brieven die deze bedrijven aan hun potentiële klanten hebben verstrekt, zijn niet verzonden door de FIA ​​of andere geautoriseerde entiteiten.

Hospitality-pakketten bieden vaak toegang tot de F1-paddock of bevatten andere privileges. Zo'n kaart loopt vaak op in de duizenden euro's. Ter illustratie: een driedaagse paddock-club-arrangement is in Zandvoort meer dan €7000. Andere pakketten kunnen zelfs oplopen tot €9000 of meer.