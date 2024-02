Formule 1-teams aangepakt: "Dit is echt schandalig"

Het Formule 1-veld ziet er dit jaar precies hetzelfde uit als in 2023. Geen enkele coureur heeft een overstap gemaakt en er zijn ook geen nieuwe namen bijgekomen. Niet iedereen is hier blij mee, Eddie Jordan is zelfs nogal boos op de huidige tien teams in de Formule 1.

Tijdens de afgelopen weken ging het veelvuldig over het aanstaande silly season. Na dit jaar lopen er veel contracten af en Lewis Hamilton heeft al bekend gemaakt dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Hierdoor is men alweer vergeten dat er voor het aanstaande seizoen vrij weinig is gebeurd. Geen enkele coureur heeft een overstap gemaakt en alle coureurs die in Abu Dhabi aan de start stonden, rijden straks in Bahrein nog gewoon voor hetzelfde team.

Niet iedereen is hier blij mee. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan kan zich er zelfs behoorlijk kwaad om maken. De Ier vindt het schandalig en dat deelt hij in zijn podcast 'Formula for Success': "Ik geef de tien teams hier de schuld van. Het is echt schandalig. Alle teams, de grote en de kleine teams, moeten zich schamen voor het feit dat ze de jonge talenten geen kans geven. Normaal gesproken heb je het erover wie de beste rookie is, maar dat kan nu niet. Het klopt gewoon niet!"